Beurs: beleggers nemen winst, Altice leidt

De AEX-index stond rond 09:45 uur 0,8% lager bij 493,4 punten. De AMX zakte 0,5% tot 691,1 punten.

Elders in Europa ging de DAX met 0,8% zuidwaarts, de Franse CAC-40 verloor 0,7%, de Britse FTSE raakte 0,5% kwijt.

Premier May is onverwacht gedwongen om snel met een alternatief brexit-plan te komen zodra haar eigen voorstel volgende week, zoals verwacht, wordt afgestemd. Het Britse pond daalde licht. De euro noteerde een fractie hoger tegen de dollar.

De voor het Damrak belangrijke olieprijs werd 1,4% goedkoper, na de ruim 5% stijging woensdagavond.

De Japanse Nikkei sloot met 1,3% verlies. De Hangseng Autobouwer Toyota moest in de Verenigde Staten 1,7 miljoen auto’s terugroepen vanwege onveilige airbags van Takata, zijn grootste recall ooit in dit land.

Rustig aan met rente

Beleggers op Wall Street waren juist positief. De Federal Reserve werd voorzichtiger over de noodzaak van een renteverhoging. Voorzitter Powell zei dat de Fed vanwege de sterke economie ,,can afford to be patient”.

Er is echter nog steeds geen deal over de overheidsbegroting na een harde confrontatie tussen president Trump en met name de Democraten.

De Dow won uiteindelijk 0,4%. De futures voor de grote drie beurzen noteren lopen terug

Bekijk ook: Opnieuw winsten op Wall Street

Bij de hoofdfondsen noteerden zwaargewichten als chipmachinemaker ASML (-1,5%), lampenproducent Signify (-2,5%) en staalverwerker ArcelorMittal (2,9%) verliezen.

Telecombedrijf KPN (+0,1%) meldde meer verdiensten te verwachten uit „gecombineerde diensten voor Nederlandse huishoudens en bedrijven”. Het schrapt merken als Telfort en XS4All en voegt ze onder ’KPN’. In België schrapte concurrent Proximus 1900 banen.

Philips (-1,4%) bevestigde zijn vooruitblik. Het benoemde van Ben van Meurs tot zijn executive committee, een signaal dat het concern het accent richting medische apparatuur, diagnostics en persoonlijkezorg versterkt.

Ahold Delhaize (+0,3%) was een uitzondering, het bevestigde met maaltijdbezorging te beginnen.

Bij de middelgrote fondsen boekte maaltijdbezorger Takeaway (+2%) 55% meer orders. Voor het eerst ontving het in Duitsland meer bestellingen dan in Nederland.

Market maker FlowTraders (+2,1%) profiteerde opnieuw van toenemende volatiliteit. Betalingsverwerker Adyen (-3%) en Aperam (-3,2%) drukten hier het sentiment.

RoodMicrotec verraste negatief (-5,2%). De tester van elektronica uit Zwolle meldde in een update „aanhoudende groei” in omzet te zien.

Beursbedrijf Euronext (-0,2%) kan tot 15% meer omzet boeken na de overname van de beurs van Noorwegen, meldde Citigroup in een update.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Meld je hier gratis aan.