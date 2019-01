'Takeaway.com houdt stijgende lijn vast'

Volgens ING waren de prestaties in Nederland als verwacht. In Duitsland werd iets beter gepresteerd dan voorzien en in de overige markten was dit juist wat minder, benadrukt de bank. Takeaway.com zelf sprak in een verklaring van een aanhoudende trend. Ook ING meldde dat in eigen bewoording.

Sinds het vierde kwartaal van vorig jaar is Duitsland de grootste markt voor Takeaway.com. Verwachtingen voor de Duitse markt gaf het bedrijf niet, omdat het in een overnameproces is verwikkeld. Op 13 februari komt het bedrijf met jaarcijfers naar buiten.

ING handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 76 euro. Het aandeel Takeaway.com noteerde omstreeks 09.40 uur 1,7 procent hoger op 59,10 euro.