Veilig gedrag met beelden aanleren

„De arbeidsinspectie concludeerde na onderzoek dat Van Gansewinkel geen blaam trof. Mijn eerste reactie als eindverantwoordelijke was: ’godzijdank hebben we niks fout gedaan’. Maar al snel daarna realiseerde ik me dat als wij aan alle veiligheidsrichtlijnen hebben voldaan, het morgen dus weer kan gebeuren.”

Bellen

Een van de slachtoffers was een vuilnisman achterop de wagen die in een bocht viel. Hij raakte met zijn hoofd de stoeprand en was op slag dood. Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer aan het bellen was op het moment dat het ongeluk gebeurde.

Vennik zegt dat elke vuilnisman weet dat je nooit mag bellen als je achterop de wagen staat, dat daar ontslag op staande voet op staat. „Toch gebeurt het, omdat mensen de onveilige situatie niet op zichzelf betrekken.”

Gedrag

Volgens Vennik komt dat omdat er een groot verschil is tussen kennis en gedrag. „Je kan wel je theorie-examen voor je rijbewijs halen, maar dan rijd je nog niet veilig. Er moet meer aandacht komen voor veilig gedrag in plaats van nog meer regelgeving en certificaten op het gebied van veiligheid.”

De e-learningoplossingen van TagPoint richten zich op het veranderen van gedrag. „Via filmbeelden, spelletjes en verhaallijnen gaan gebruikers risico’s herkennen en op zichzelf betrekken. We gebruiken veel humor, waardoor werknemers het niet als leren ervaren.”

Waarschuwen

Als voorbeeld noemt Vennik een losliggende kabel waar een werknemer bijna over struikelt. „In alle veiligheidsvoorschriften staat dat je onveilige situaties moet melden, toch meldt niemand het als een kabel los ligt. Maar valt er thuis een glas, dan roep je direct dat de kinderen uit de buurt moeten blijven. Door beide situaties met elkaar te verbinden, vragen mensen zich af waarom ze op hun werk niet vaker waarschuwen. Dat moet uiteindelijk tot minder ongelukken leiden.”