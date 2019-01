Osram-baas waarschuwt voor 'donkere wolken'

Osram voelt de afnemende vraag in de auto-industrie, een belangrijke afnemer van led-verlichting. Automakers hebben last van een vertraging van de verkopen in China, handelsspanningen en strengere Europese uitstootregels die in september van kracht werden.

Osram levert ook producten aan Apple en Samsung, zoals laserdiodes en iris-scanners. De techgiganten namen door tegenvallende verkopen ook minder af, zei Berlien.

De uitspraken van de topman komen neer op de derde winstwaarschuwing van Osram binnen een jaar. In april en juni verlaagde het bedrijf al de omzetverwachting.