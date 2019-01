Zet je tanden vaker in mannenvlees

Het efficiënte landbouwsysteem is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan om te voorkomen dat Nederland ooit nog honger zou moeten lijden. Het zorgt voor veel, veilig en betaalbaar voedsel, maar ook voor levende bijproducten.

Dierenvoer

Kuikenbroertjes van de legrassen worden binnen een dag vergast en gebruikt als dierenvoer. Stieren en bokken van melkvee worden getransporteerd naar intensieve veehouderijen waar ze nauwelijks buiten komen. Later gaan ze naar de slacht en wordt het vlees naar Zuid-Europa geëxporteerd. „We zagen dat veel boeren zich hier niet prettig bij voelen”, vertelt mede-oprichter van De Lekkere Man Anne Reijnders. „Ze willen het mannenvlees wel verkopen, maar melkveehouders hebben de capaciteit en kennis niet om vleesproducten te ontwikkelen.”

Consumptie

Het bedrijf heeft als doel deze mannetjes een fijn leven te geven en boeren de mogelijkheid om zelf te bepalen wat ze met hun mannetjes doen. „Consumenten kiezen steeds vaker voor duurzaam vlees, maar staan niet stil bij het lot van de broertjes. Wij zorgen we dat deze dieren worden gebruikt voor consumptie, want dat is hun rol in dit voedselsysteem.”

De Lekkere Man koopt het vlees van de boeren en verkoopt het via catering en festivals. „Sinds kort hebben we een professionele productieruimte en kunnen we ook zelf producten gaan ontwikkelen en een webshop openen.”