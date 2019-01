Meer huishoudens zonder tv-abonnement

Ⓒ ANP XTRA

HOUTEN (ANP) - Ruim een op de twintig Nederlandse huishoudens heeft geen traditioneel tv-abonnement meer. Nog eens 7 procent denkt erover om in de komende twee jaar zijn tv-abonnement op te zeggen, zegt marktonderzoeker Telecompaper. Sinds begin vorig jaar is er een versnelling te zien in het aantal huishoudens zonder tv-abonnement.