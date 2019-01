Huiseigenaar kent lening voor verduurzaming niet

De cv-ketel vervangen voor een warmtepomp kan alleen in zeer goed geïsoleerde huizen en is behoorlijk prijzig. Ⓒ ANP

Amsterdam - Veel huiseigenaren willen best investeren in verduurzaming van hun huis, zoals betere isolatie, een andere cv-ketel of beglazing. Ze weten alleen niet hoe ze aan het geld hiervoor kunnen komen.