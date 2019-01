Column: Brexit-ramp komt steeds dichterbij

Een Brexit zonder goede afspraken kost de Nederlandse economie volgens de Algemene Rekenkamer € 2,3 miljard aan extra EU-bijdragen, hogere douanekosten en andere zaken. Dat is kinderspel vergeleken bij wat er voor Groot-Brittannië op het spel staat. Volgens de regering komt het prijskaartje op 252 miljard pond, oftewel € 280 miljard. Zijn Britse parlementariërs bereid om hun trots opzij te zetten om een gigantische financiële strop te voorkomen? Komende week dinsdag krijgen we antwoord op deze vraag. Voorlopig wijst alles erop dat dan het akkoord van May met de Europese Unie wordt weggestemd. Iedereen die zaken doet met partijen aan de andere kant van het Kanaal of een stedentrip plant naar Londen, moet zich schrap zetten.

Vernietigende nederlaag

Het is niet de eerste keer dat het Lagerhuis zich opmaakt voor een stemronde over het Brexit-akkoord. Aanvankelijk zou dat op dinsdag 11 december al gebeuren. Op het laatste moment blies May die stemming af, aangezien ze op een vernietigende nederlaag afstevende. In de afgelopen maand is er echter weinig veranderd. De EU weigert nog steeds de bestaande afspraken aan te passen en biedt May weinig zekerheden over de toekomstige handelsrelaties. Aan de andere kant lijken Britse politici niet gevoelig voor de tijdsdruk. Groot-Brittannië vertrekt per slot van rekening op 29 maart al uit de EU.

Enorme belangen

Als een wonder uitblijft en het Lagerhuis het huidige akkoord wegstemt, krijgt het pond ongetwijfeld een nieuwe tik. Sinds half november is de munt al met bijna 4% gedaald. De schade sinds het Brexit-referendum in juni 2016 komt zelfs op meer dan 15%. Bij een enorme nederlaag voor May is het overigens nog niet zeker dat het tot een zogeheten harde Brexit komt. Daarvoor zijn de belangen simpelweg te groot. Behalve enorme financiële bedragen, staat ook de gezondheid van veel Europeanen op het spel. Nederlandse ziekenhuizen waarschuwden dinsdag bijvoorbeeld dat ze bezorgd zijn over een tekort aan geneesmiddelen na Brexit. Nederland importeert jaarlijks meer dan €2 miljard aan medicijnen en medische hulpmiddelen uit Groot-Brittannië, waarvan een deel weer wordt doorgevoerd.

Nieuwe scenario’s

Als het Brexit-akkoord wordt weggestemd, liggen er verschillende scenario’s open. May zou de eer aan zichzelf kunnen houden, waarna een opvolger razendsnel probeert om nieuwe afspraken met de EU te sluiten. Het is waarschijnlijker dat May slim op de Europese zenuwen inspeelt en toch nog enkele wijzigingen in het huidige akkoord erdoor drukt bij de EU. Ten slotte kan een nieuw Brexit-referendum ook niet worden uitgesloten. Volgens Britse wedkantoren is de kans daarop bijna 20%. Voordat er duidelijkheid komt over hoe de route naar Brexit-dag er daadwerkelijk uitziet, moet er natuurlijk dinsdag eerst nog gestemd worden. Riemen vast!

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld.Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.