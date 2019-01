Robeco: Aandelen Azië erg interessant

Dat voorziet vermogensbeheerder Robeco. ,,De voortekenen voor aandelen uit opkomende markten zijn gunstig”, aldus Jeroen Blokland van bij Robeco Investment Solutions.

„Wereldwijde aandelen verloren 4,1% in euro’s, terwijl aandelen uit opkomende markten een negatief resultaat van meer dan 10% in euro's boekten. Maar gezien de recente ontwikkelingen op de markten, is er een gerede kans dat opkomende markten een goede prestatie gaan neerzetten. Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op hun plek.”

Springplank

De redenen voor het optimisme zijn onder andere de oploop van de Amerikaanse rente en de verschillen in groei wereldwijd, aldus Blokland.

Na de correctie op de beurzen in 2018 zijn veel aandelen te laag gewaardeerd, becijfert de Rotterdamse vermogensbeheerder. Die aandelen in met name groeieconomieën vormen een „potentiële springplank”, aldus Blokland.

Maar een groot risico voor beleggers blijft de kans op een recessie in de VS of een verdere teruggang in China.

