Boete voor voetbalreizen zonder garantie

Consumenten die voor juni 2018 een pakketreis via VoetbalOnTour hadden geboekt liepen het risico hun geld kwijt te zijn als de organisatie voor hun vertrek failliet zou zijn gegaan.

Garantie

De ACM had het bedrijf in 2017 gewezen op de verplichting om een garantie aan te bieden. Omdat het bedrijf toen niet direct een garantieregeling instelde, volgt nu de boete van €20.000. Inmiddels is VoetbalOnTour aangesloten bij garantiefonds GGTO.