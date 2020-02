Minder winst voor machinemaker Marel

Marel sloot het boekjaar af met een omzet van bijna 1,3 miljard euro, tegen 1,2 miljard euro een jaar eerder. Tegenover de omzetstijging stonden beduidend lagere marges. Gemiddeld liep de zogeheten ebit-marge terug van 14,6 procent in 2018 naar 13,5 procent. Marel was hierover onlangs al met een winstwaarschuwing gekomen. De lagere marges werden volgens het bedrijf onder meer veroorzaakt door hogere kosten om de "verschuiving in de geografische vraag" aan te pakken.

Bekijk ook: IJslands Marel naar Amsterdamse beurs

Onder de streep bleef uiteindelijk 110,1 miljoen euro over. Een jaar eerder ging er nog een nettowinst in de boeken van 122,5 miljoen euro. Naast de margedaling werden er ook extra kosten gemaakt in verband met herfinanciering en pakte het herziene vennootschapsbelastingtarief in Nederland ongunstig uit. Marel maakte tevens bekend dat het een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit ter waarde van 700 miljoen heeft geregeld.