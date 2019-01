Air France-KLM overweegt stoppen met Joon

De merken naast elkaar te laten bestaan, verzwakt de kracht van het merk Air France, staat in een verklaring. Volgens de luchtvaartgroep was Joon eigenlijk vanaf het begin af aan ,,moeilijk te begrijpen voor klanten, werknemers, markten en beleggers''. Onlangs deden al berichten de ronde dat de in september aangetreden topman Ben Smith de stekker uit Joon wilde trekken.

Joon werd door Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac opgetuigd om op minder rendabele trajecten toch vluchten aan te bieden. De budgetdochter was onder meer bedoeld om de concurrentieslag op lange vluchten aan te gaan met Golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways. De prijsvechter werkt met goedkoper cabinepersoneel en bespaart verder op de kosten door een relatief kleine en eenvoudige organisatie.

Joon-vluchten die al zijn verkocht of te koop worden aangeboden, zullen voorlopig nog gewoon door Joon worden uitgevoerd. Wanneer Joon verdwijnt, worden de vluchten, het personeel en de vliegtuigen overgenomen door Air France. Uitvalsbasis voor al deze vluchten is overigens de Parijse luchthaven Charles de Gaulle.