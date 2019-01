'Einde oefening voor prijsvechter Joon'

Parijs - Het is einde oefening voor Air France-onderdeel Joon. Topman Ben Smith van moederconcern Air France-KLM is met vakbonden overeengekomen de recent opgerichte prijsvechter in zijn geheel onder te brengen bij Air France, zo meldde de Franse krant La Tribune op basis van bronnen. Eerder deden al berichten de ronde dat Smith de stekker uit Joon wilde trekken.