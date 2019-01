'Einde winstreeks op Wall Street'

President Donald Trump heeft een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Democraten over de bouw van een muur aan de grens met Mexico woensdag abrupt verlaten. Het was een ,,totale verspilling van tijd'', schreef Trump op Twitter. De strijd over de grensmuur die Trump wil, is de reden voor de 'shutdown', die delen van de overheid sinds Kerstmis stillegt. Een einde aan het begrotingsgeschil en de shutdown is voorlopig niet in zicht.

Nike staat in de belangstelling. De Europese Commissie opent een onderzoek naar de fiscale behandeling van Nike in Nederland. Brussel wil nagaan of belastingafspraken die Nederland met Nike heeft gemaakt de onderneming een oneerlijk voordeel opleveren ten opzichte van haar concurrenten. Dit zou in strijd zijn met de Europese staatssteunregels.

Fabrieken

Ford zet het mes in zijn Europese divisie. De automaker schrapt naar verwachting duizenden banen en sluit mogelijk enkele fabrieken. De productie van sommige modellen voor de Europese markt wordt gestaakt. Ook de samenwerking in Rusland wordt tegen het licht gehouden. Met de ingrepen wil Ford weer winstgevend worden in de regio.

Er zijn ook diverse bedrijven met cijfers gekomen. Retailers Kohl's en Macy's beleefden een tegenvallende feestdagenperiode tegen en wacht waarschijnlijk een flink lagere opening. Datzelfde geldt voor L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret. Winkelketen Target kende juist een goede eindejaarsperiode. Daarnaast heeft American Airlines zijn winstverwachting voor 2018 verlaagd. Het aandeel Twitter lijkt verder meer in trek, vanwege een adviesverhoging.

Speech

Op macro-economisch vlak bleek onder meer dat de inflatie in China afgelopen maand lager is uitgevallen dan verwacht. Kenners herkennen hierin een nieuw signaal dat de economische groei in 's werelds op een na grootste economie aan het afzwakken is.

Fed-voorzitter Jerome Powell geeft ook weer een speech. Woensdag bleek uit notulen dat beleidsbepalers bij de Federal Reserve bij hun rentebesluit in december al een stuk voorzichtiger waren dan de destijds uitgegane verklaring deed vermoeden. Powell zei in een speech vorige week al iets soortgelijks. Dat voedde de speculatie dat de rente komende tijd wel eens minder snel omhoog zou kunnen gaan dan gedacht.

Woensdag gingen de graadmeters nog met plussen de handel uit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 23.879,12 punten. De brede S&P 500 won ook 0,4 procent, tot 2584,96 punten, en technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent naar 6957,08 punten.