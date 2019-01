’Vijf redenen om warm te lopen voor Russische aandelen’

Volgens Bain hebben Russische aandelen in 2018 al beter gepresteerd dan beleggingen in andere opkomende landen. Hij wijst er op dat naar verwachting dit jaar het beursklimaat in Rusland er ook zonnig uitziet mede doordat de olieprijs waarschijnlijk zou moeten gaan stabiliseren gelet op de sturende rol van oliekartel OPEC.

De in zijn ogen rooskleurig uitziende binnenlandse economie van Rusland met een overschot op de rijksbegroting is andere factor waardoor Bain brood ziet in aandelen op de beurs in Moskou.

Verder zijn de zwakke roebel en de aantrekkelijke waarderingen van Russische aandelen redenen voor beleggers om in te kunnen stappen, stelt Bain.

Bain benadrukt daarnaast dat het moeilijk is om de Russische economie effectief te raken met de door de westerse wereld ingestelde sancties.

Last but not least voorspelt Bain dat Rusland mogelijk dit jaar minder negatief in het nieuws zal komen, waardoor de focus van beleggers meer komt te liggen op de aantrekkelijke economische fundamenten van het land.