Huizenmarkt: Groningen stoot Amsterdam van troon

Amsterdam is als populairste regio zelfs helemaal uit de top drie gedonderd: Na Groningen zochten mensen het meest op Zuid-Kennemerland (Haarlem) en de Zaanstreek. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM, eigenaar van Funda. Dit laat zien dat huizenkopers in plaats van Amsterdam kiezen voor de omgeving.

Bekijk ook: Kopers haken af door hoge huizenprijzen

Huizen zijn de afgelopen jaren in Amsterdam namelijk zo duur geworden, dat kopers afhaken. Daardoor is het aanbod van koophuizen in de hoofdstad het afgelopen kwartaal fors gestegen. De prijsstijging ligt in Amsterdam met 8,6% (Q4 2018 t.o.v. Q4 2017) zelfs onder het landelijk gemiddelde (10,3%). „Het plafond van voortdurende prijsstijgingen is bereikt”, aldus de NVM.

Bekijk ook: Zoeken naar dat ene pareltje