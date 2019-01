Toerist moet €25 betalen voor ijsje in Florence

’Omdat ons ijs zo bijzonder lekker smaakt’, verklaarde het personeel van de ijswinkel de buitensporige prijs.

De Italiaanse gids van de toerist liet het er niet bij zitten en belde de politie. Die deelde een boete van €2000 uit, meldt de Britse krant The Times. De ijswinkel had de prijslijst verstopt en dat mag niet. Het gebeurt wel regelmatig, en juist toeristen worden daar de dupe van, verklaart een woordvoerder van de politie in Florence.

Gepeperde rekening

Het is niet de eerste keer dat een toerist een gepeperde rekening ontvangt in Italië. In augustus moest een toerist €43 neerleggen voor twee kopjes koffie en twee flesjes water in Venetië.

Vier Japanse uitwisselingsstudenten kwamen vorig jaar in het nieuws, toen zij in deze stad voor hun maaltijd van drie biefstukken en een bord gebakken vis met mineraalwater ruim €1100 moesten neerleggen. Drie vriendinnen van de groep betaalden elders in de stad ook €350 voor drie maaltijden met vis.

Bekijk ook: Burgemeester Venetië pakt dure restaurants aan