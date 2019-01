Ajax niet te stoppen op de beurs

Het aandeel Ajax klom donderdagmiddag met ruim 2% naar €15,35. Bij het sluiten van de beurs was de beurskoers van de voetbalclub licht teruggezakt naar €15,30. Tegen die koers is Ajax circa €281 miljoen waard. De Amsterdammers gingen in 1998 naar de beurs tegen een koers van 25 gulden (€11,34).

David Neres

Ajax was begin deze week ook al geliefd bij beleggers door het nieuws uit De Telegraaf dat Guangzhou Evergrande €30 miljoen wil neerleggen voor vleugelaanvaller David Neres. De Chinese topclub is inmiddels bereid om €43 miljoen neer te tellen voor de Braziliaan.

De overwintering in de lucratieve Champions League en de serieuze belangstelling van diverse topclubs voor middenvelder Frenkie de Jong en aanvoerder Matthijs de Ligt stuwden de beurskoers van Ajax vorige maand ook reeds.