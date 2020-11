Fiscus blij met duidelijkheid over Airbnb-belasting

Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - Iemand die een deel van zijn woning verhuurt via Airbnb, moet over 70% van de huurinkomsten belasting betalen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld, nadat het Haagse gerechtshof eerder juist een streep door die belastingaanslag had gezet. De fiscus wordt zo alsnog in het gelijk gesteld.