Trump niet naar Davos vanwege shutdown

Trump gaf in en Twitterbericht de Democraten de schuld van dat besluit, omdat zij onbuigzaam blijven inzake de ,,grensbewaking'' en ,,het grote belang van veiligheid voor ons land'' maar niet lijken te willen inzien. Eerder op de dag had Trump nog laten weten graag zijn zegje te willen doen op het congres in het Zwitserse wintersportoord, dat 22 januari begint, mits de shutdown dan zou zijn afgelopen.

Prachtig verhaal

Davos afzeggen zou volgens de president erg jammer zijn omdat succes verzekerd was. ,,We hebben een prachtig verhaal te vertellen'', aldus Trump voordat hij het Witte Huis verliet om naar Texas te vliegen. Hij had tijdens het driedaagse Forum onder anderen de Chinese vicepresident Wang Qishan kunnen ontmoeten. Met de Chinezen kan hij het momenteel beter vinden dan met de Democraten in het Capitool.

,,Ik vind China eerlijk gezegd in veel opzichten respectabeler dan die jankende Chuck en Nancy. Met China is het momenteel gemakkelijker onderhandelen dan met de oppositie'', aldus Trump, verwijzend naar senator Chuck Schumer en Huis-voorzitter Nancy Pelosi.

Noodtoestand

Overleg met hen over financiering van de muur op de grens met Mexico, waarvoor Trump op de nieuwe begroting 5,7 miljard dollar eist, was woensdag van zeer korte duur en ,,totale tijdverspilling''. Voor vertrek naar McAllen in Texas dreigde de president nog maar eens de noodtoestand af te kondigen om buiten het Congres om te kunnen opereren. Hij zou dan geld kunnen halen uit het budget van Defensie.

Bekijk ook: Brandbrief luchtvaart om shutdown VS