Analyse: De Hilfiger-les

Leaseplan-topman Tex Gunning Ⓒ ANP

24 januari 2008 is voor oudgedienden op de Amsterdamse beurs een dag waar met weinig plezier aan wordt teruggedacht. Op die dag blies Tommy Hilfiger zijn beursgang in onze hoofdstad amper 24 uur van tevoren af. Het was een prestigieuze notering geweest waarmee Amsterdam New York de loef had afgestoken.