Rechter wil zaak Ben & Jerry's niet schrappen

Het gaat om de zaak van consumentenorganisatie Organic Consumers Association (OCA) die vindt dat Ben & Jerry's consumenten misleidt door in marketinguitingen te claimen dat de ijsjes milieuvriendelijk zijn. Onderzoek heeft eerder uitgewezen dat het ijs van Ben & Jerry's sporen van landbouwgif glyfosaat bevat.

,,We zijn verheugd dat de rechter het ermee eens is dat Ben & Jerry's verantwoordelijk kan worden gehouden voor de beweringen die het bedrijf doet over zijn producten", zegt OCA-bestuurder Ronnie Cummins. ,,Dit is een grote overwinning voor miljoenen consumenten die zijn misleid.''

Unilever liet weten geen commentaar te geven op lopende rechtszaken. De eigenaar van de Amerikaanse ijsjesmaker heeft eerder al eens benadrukt dat de hoeveelheden van het bestrijdingsmiddel zo laag zijn dat de ijsjes veilig gegeten kunnen worden. Glyfosaat zou in veel producten zitten ,,van normaal eten, tot natuurlijk en biologisch eten, tot regenwater''.