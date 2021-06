‘Niemand wil dat sukkeltje zijn dat geen crypto’s heeft’

Jarenlang stonden millennials bekend als big spenders. De generatie die leeft in het moment, erop los reist, maar niet wakker ligt van hun pensioen. De laatste tijd lijkt dit beeld te veranderen. Een groeiende groep jongeren maakt zich zorgen over hun financiële toekomst en is aan het beleggen geslagen. Sommigen zo fanatiek dat ze op hun veertigste of vijftigste niet meer hoeven te werken (Financially Independent, Retire Early). In de podcast Generatie T. bespreken vier jonge Telegraafjournalisten én beleggers de massale instroom van leeftijdgenoten op de beurs en het confronterende gevoel dat je de boot aan het missen bent. En waar komt die drang vandaan om op je 40ste met pensioen te gaan?