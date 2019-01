Koolmees kiest kant van ouderen bij ’vut’

Tal van pensioenfondsen zitten met een financieel probleem omdat ze voor de overgangsregeling voor de vut (de zogeheten VPL-regeling) stelselmatig te weinig premie hebben geïnd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) eist een kostendekkende premie, omdat uitbetaling van dit vroegpensioen anders ten koste gaat van het gewone pensioenvermogen.

Van standpunt veranderd

Aanvankelijk was Koolmees het daarmee eens. Vlak na zijn aantreden wijzigde hij de wet zodanig dat deze praktijk van de pensioenfondsen juridisch helemaal geblokkeerd was. Maar hij is van standpunt veranderd en maakt het alsnog mogelijk dat deze opvolger van de vut toch deels uit vermogen van alle pensioenspaarders wordt betaald.

Dit leidt ertoe ’dat het pensioenfonds de pensioenafspraken niet of in mindere mate kan nakomen’, aldus de Raad van State. De VPL „komt ten laste van de reguliere pensioenaanspraken van alle deelnemers van het pensioenfonds. Dit staat haaks op de uitgangspunten van het pensioenstelsel.” Er wordt ingeteerd op pensioen van jongeren die niet profiteren van de VPL-regeling.

De VPL is bedacht in 2006 toen de vut werd afgeschaft. Als compensatie mochten werkgevers deze VPL aanbieden aan alle werknemers die op dat moment in dienst waren. Nieuwe werknemers kregen dit niet.

Verzet

Toezichthouder DNB eist dat pensioenfondsen de VPL en het reguliere pensioen uit elkaar houden. Maar dat gebeurt in de praktijk niet. Toen DNB en Koolmees in 2017 de teugels aantrokken kwam er veel verzet vanuit de pensioensector, omdat de VPL-premie dan veel hoger zou worden. Pensioenfondsen dreigden naar de rechter te stappen, vakbonden vreesden dat het ten koste zou gaan van de loonruimte.

Koolmees is inmiddels zo coulant dat hij zijn eigen besluit alweer terugdraait. De financiële tegenvaller zou anders te groot zijn voor VPL-spaarders: „De financiële consequenties voor sociale partners of voor deelnemers aan een dergelijke VPL-regeling van deze wijziging kunnen fors zijn”, zo schrijft hij in reactie op de kritiek van de Raad van State.

„Het gaat om een macro-beslag van enkele miljarden euro’s voor de periode tot 2023”, zo laat zijn woordvoerder desgevraagd weten. „Door het besluit van Koolmees per 24 december wordt het beslag op de loonruimte voorkomen.”

Hij stelt dat er ’een evenwichtige afweging van belangen’ van pensioenspaarders moet plaatsvinden.

Roofbouw

Hoogleraar Pensioenrecht Hans van Meerten vindt de draai van Koolmees onbegrijpelijk. „Dit is te zot om los te lopen”, zegt hij. „De Raad van State maakt er gehakt van en ik ben het 100% met die kritiek eens. Zo pleeg je roofbouw op de toekomst. Als hij zo zijn oren laat hangen naar de sociale partners is dat een veeg teken voor de toekomst van ons pensioenstelsel.”