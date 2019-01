Honderden miljarden in stekkerauto’s

„De mega-investering in China is logisch”, zegt Jan Wouters, manager innovatie bij AutomotiveNL, de belangenorganisatie van de Nederlandse automotive industrie. „De technologie van batterijen komt uit China en buurlanden en het is goedkoop om de productie van de elektrische auto dichtbij de baterijtechnologie te hebben.”

Volkswagen

Daarnaast stelt Volkswagen, die met een bedrag van $91 miljard de meest ambitieuze elektrificatiestrategie heeft, dat China voor het Duitse automerk verreweg de belangrijkste markt is vanwege de joint venture met de twee grootste Chinese automakers SAIC Motor en FAW Car. „De toekomst van Volkswagen wordt op de Chinese markt beslist”, zegt Herbert Diess, topman van het moederbedrijf van VW, Audi, Porsche, Skoda en Seat, die de productie van elektrische auto’s in 2025 wil hebben opgevoerd tot 15 miljoen per jaar.

Ford en Jaguar Land Rover

Niet alleen VW maakt haast met de ontwikkeling van elektrische auto’s. Ford en Jaguar Land Rover (JLR) hebben donderdag aangekondigd duizenden banen te schrappen. JLR schrapt 4500 banen, bovenop de 1500 die het concern vorig jaar al schrapte, onder meer wegens de tanende populariteit van diesels. Ford snijdt diep in zijn Europese fabrieken, waar 54.000 mensen werken. Het wil hiermee voorsorteren op de naderende Brexit, maar nog belangrijker is dat Ford geld wil vrijmaken voor de ontwikkeling en productie van elektrische en zelfrijdende auto’s.

De snelle omslag naar elektrisch rijden komt niet alleen door de gestegen vraag van consumenten naar stekkerauto’s, maar is volgens Wouters ook een les die de sector heeft geleerd uit het verleden. „In de jaren zeventig kwam de Amerikaanse staat Californië ineens met strenge emissieregels. Dat heeft destijds een enorme paniek teweeg gebracht in de Amerikaanse auto-industrie, omdat de producenten er niet klaar voor waren. Zij zien nu ook over de hele wereld overheden met strengere emissieregels komen. Een situatie als veertig jaar geleden wil de sector voor zijn.”