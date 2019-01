Transavia niet op lange afstand

„Als prijsvechter moet je eigenlijk één type vliegtuig opereren. Joon vliegt met Airbus naar verre afstanden en wij vliegen zelf Boeing. Dat wordt qua operatie te duur”, zegt Ten Brink desgevraagd op een nieuwjaarstreffen van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. „Ook moet er dan opnieuw worden onderhandeld met de vakbonden, omdat nu is vastgelegd welke toestellen en bestemmingen Transavia mag vliegen.”

Merkenspaghetti

De stekker wordt uit Joon getrokken omdat het te weinig oplevert en vanwege een merkenspaghetti binnen de luchtvaartgroep. Dat heeft de positie van Air France verzwakt, aldus de luchtvaartmaatschappij. Eerder heeft de nieuwe topman Benjamin Smith al laten weten dat hij zich focust op Air France.

Het Nederlandse Transavia was tot vorig jaar ook deels eigenaar van Transavia Frankrijk, maar dat belang is verwaterd omdat er vanuit Nederland niet is meegedaan aan een kapitaalinjectie. Ten Brink sluit niet uit dat het Franse Transavia mogelijk routes in Europa overneemt van Joon, dat ook vliegt op populaire bestemmingen als Barcelona of Berlijn. Ook Air France neemt een aantal Joon-routes over. Hoewel deze een duurdere cao heeft, moeten meer stoelen in het vliegtuig de routes rendabeler maken.

Ryanair-vliegers

„Van ceo Smith van Air France KLM heb ik de opdracht om op het huidige pad verder te gaan”, zegt Ten Brink. Transavia krijgt deze en volgende week twee nieuwe Boeings 737 geleverd. De budgetdochter van KLM heeft vliegers van Ryanair aangetrokken, die haar basis in Eindhoven eind vorig jaar heeft gesloten.