'BlackRock schrapt 500 banen'

Het zou dan gaan om het grootste banenverlies bij het Amerikaanse bedrijf sinds 2016. Volgens de documenten grijpt BlackRock in vanwege de onrust op de financiële markten die voor onzekerheid zorgt. Verder zoeken investeerders steeds meer naar goedkopere aanbieders van vermogensbeheerdiensten. Ook is er steeds meer sprake van digitalisering waardoor minder personeel nodig is en kosten kunnen worden verlaagd.

Het banenverlies moet naar verluidt de komende weken plaatsvinden. Eind september had BlackRock circa 14.900 mensen in dienst.