Zorgbedrijf Scheringa in problemen

Niek van der Laan, eigenaar telemarketingbedrijf Convins had NBC voor de rechter gedaagd vanwege niet betaalde facturen voor geleverde telemarketingdiensten. Een maand na de uitspraak wacht Van der Laan nog steeds op €133.200 aan achterstallige facturen, rente en kosten.

Voormalig DSB-bankier Scheringa was via enkele bv’s aandeelhouder en een van de bestuurders van NBC toen het betalingsconflict ontstond. In een reactie zinspeelt Van der Laan erop dat hij Vlaanderen en Scheringa als bestuurders aansprakelijk wil stellen als NBC niet betaalt.

Constructie

NBC was in 2017 actief als aanbieder van goedkope healthchecks die bedrijven hun werknemers konden aanbieden. Door ze te laten uitvoeren door huisartsen probeerde NBC de checks als huisartsenzorg bij de zorgverzekering van de werknemers te declareren. De Nederlandse Zorgautoriteit haalde een streep door die constructie na vragen van De Telegraaf.

NBC had met Convins een contract gesloten, waarin was afgesproken dat het telemarketingbureau €200 kreeg voor elke afspraak die het wist te regelen voor een verkoper van NBC bij een potentiële klant. Toen NBC in de knel kwam en niet meer in staat bleek door Convins geleverde ’leads’ op te volgen, weigerde het daarvoor te betalen. Een advocaat van NBC laat weten dat ’wordt overwogen in hoger beroep te gaan’. Verder wil NBC niets over de zaak kwijt.

Dirk Scheringa zegt zijn bestuursfunctie bij NBC eind 2017 te hebben ’overgedragen aan De Voert BV’ van Vlaanderen. Het feit dat Scheringa zich destijds actief bemoeide met het conflict, is voor Convins aanleiding om hem verantwoordelijk te houden.