Politieke partijen trekken de knip: ’Maar over vier jaar moet volgend kabinet bezuinigen’

Financieel

Deal bereikt in Amerikaanse politiek over coronasteunpakket

De leiders van zowel de Republikeinen als de Democraten in het Amerikaanse Congres hebben een deal bereikt over een coronasteunpakket van zo'n 900 miljard dollar (734 miljard euro). De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell en zijn Democratische tegenhanger Chuck Schumer hebben dat zondag...