Cryptomunten? Zo doe je belastingaangifte

Weet allereerst wat je portfolio waard was op 1 januari 2019. Dat is namelijk de peildatum die de Belastingdienst gebruikt om te bepalen wat je totale vermogen is. Er is ook een website die je hiervoor kan gebruiken: Coinmarketcap. Daarop is terug te zien wat de waarde van cryptovaluta op een bepaalde dag was. Het is het handigst om zelf een screenshot te maken van de waarde van je portefeuille op de peildatum.

Box 3

Geef de cryptovaluta vervolgens op in box 3. Cryptomunten vallen onder „overige bezittingen” in box 3. Je betaalt er vermogensbelasting over. De Belastingdienst berekent de belasting die hierover wordt geheven door uit te gaan van een fictief rendement over 2019, ook als dat niet het geval is.

Op 1 mei is de officiële belastingaangiftedatum voor de inkomstenbelasting. Natuurlijk is uitstel altijd mogelijk, vooral gezien de huidige situatie in verband met het uitbreken van het coronavirus.