Nieuwe cao cabinepersoneel Air France

In oktober werd in een voorlopig akkoord al gemeld dat personeel een loonsverhoging van 2 procent met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 tegemoet konden zien, evenals eenzelfde loonstap dit jaar. Topman Ben Smith van Air France-KLM hoopt dat met het akkoord ook het onderlinge vertrouwen tussen en Air France en medewerkers verbetert.

Het cao-conflict bij de zustermaatschappij van KLM sleepte zich maanden voort en ging vorig jaar gepaard met tal van stakingen. Die kostten Air France honderden miljoenen euro's en voormalig topman van Air France-KLM Jean-Marc Janaillac zijn baan.