Kringloopeconomie komt nog niet van de grond

DEN HAAG (ANP) - De kringloopeconomie in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Het kabinet moet meer actie nemen, wil het de halvering van het grondstoffengebruik tegen 2030 halen zoals is vastgelegd in het klimaatakkoord. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de kringloopeconomie.