Beursfonds Lavide krijgt nieuwe naam

Lavide kondigde eerder al aan te stoppen met kinderopvang. In het beursfonds worden nu verschillende activiteiten opgenomen, zoals bijvoorbeeld Hotel De Elderschans in Aardenburg, samen met de exploitatie en alle omliggende gronden; Hotel Du Commerce in Oostburg, Partyschip The Lambo en Voetbalclub Koninklijke Patro Eisden in Maasmechelen.

Daar is volgens Azimi een passende naam bij nodig. ,,De naamsverandering onderstreept dat de activiteiten die verbonden waren aan Lavide, tot het verleden behoren'', zo zei hij. Het bestuur van Lavide is direct begonnen met de benodigde voorbereidingen om een vergadering van aandeelhouders bijeen roepen. De nieuwe naam is nog niet gecommuniceerd.

Overigens is Azimi voor een termijn van vier jaar benoemd. Annette Franken is afgetreden als lid van de raad van bestuur.