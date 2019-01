’Oud-topman Nissan Ghosn raakt Amsterdams huis kwijt’

Nissan zelf meldde al wel dat het huurcontract van een luxe-appartement in een van de duurste wijken in Tokio is opgezegd. Verder had de topman toegang tot nog veel meer woningen in onder meer Rio de Janeiro, Beiroet en Parijs.

Ghosn zit al sinds half november in de cel in Japan op verdenking van belastingfraude als baas van Nissan. De arrestatie van de autobaas heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan en Mitsubishi ontsloegen Ghosn, terwijl Renault eerst bewijzen wil zien van zijn misdaden.

Ghosn zegt zelf overigens dat hij valselijk is beschuldigd en opgesloten. Japanse aanklagers breiden het strafdossier tegen hem inmiddels verder uit, met een reeks van nieuwe aanklachten.