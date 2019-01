'Kleine openingswinst voor AEX'

Daarnaast verwerkt de markt de opmerkingen van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve. Powell liet weten zich vooral zorgen te maken over de afzwakkende wereldeconomie. Verder zei hij dat de shutdown van de Amerikaanse overheid waarschijnlijk weinig impact zal hebben op de economie op de korte termijn. Op langere termijn zou de gedeeltelijke sluiting van de overheid wel negatieve gevolgen kunnen hebben.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan later deze maand niet naar het World Economic Forum in Davos te gaan. Hij heeft de reis naar Zwitserland donderdag afgezegd wegens de nog altijd voortdurende shutdown.

Onderzoek naar topman

Nedap heeft een driejarig contract getekend met de Zuid-Afrikaanse kledingketen Ackermans. Het beursgenoteerde bedrijf gaat zijn softwareplatform !D Cloud leveren aan de 800 winkels van Ackermans. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

In Parijs staat Renault in het nieuws. De Franse autobouwer stelt na een intern onderzoek geen bewijs te hebben gevonden dat de in Japan gearresteerde topman Carlos Ghosn fraude heeft gepleegd bij het concern. Ghosn zit al sinds 19 november vast in Japan op verdenking van onder meer belastingfraude bij Nissan, waar hij ook topman was.

Gemengd beeld

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index won 0,3 procent tot 497,77 punten en de MidKap daalde 0,4 procent tot 692,16 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent, Parijs verloor 0,2 procent. Wall Street ging voor de vijfde dag op rij vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 24.001,92 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent.

De euro was 1,1521 dollar waard, tegen 1,1517 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg een fractie in prijs tot 52,61 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder en werd verhandeld voor 61,60 dollar per vat.