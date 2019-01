Grote Japanse bank naar Amsterdam om Brexit

Ⓒ BLOOMBERG

AMSTERDAM (ANP) - Norinchukin, een grote Japanse bank, gaat een vestiging in Amsterdam openen. De aanleiding hiervoor is het geplande vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie. De instelling met hoofdkantoor in Tokio wil met een vestiging in Nederland onverstoord toegang blijven houden tot de Europese interne markt.