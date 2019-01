Belastingdienst moet pokeraars terugbetalen

Het hof deed uitspraak in in totaal vijf zaken. Die werden aangespannen door pokeraars, die vonden dat zij onterecht kansspelbelasting moesten betalen over hun winsten. De inzet van de twist tussen spelers en fiscus was de vraag waar PokerStars.eu, de site waarop de pokeraars speelden, op Malta of Isle of Man gevestigd was.

Dat was van belang, omdat Malta binnen de Europese Unie ligt en Isle of Man daarbuiten. En de Belastingdienst mag alleen maar kansspelbelasting, inmiddels 30,1%, heffen als het geld wordt uitgekeerd van buiten de EU.

Volgens de fiscus komt de pokerexploitant uit Isle of Man, volgens de pokeraars uit Malta. En het hof in Den Bosch ging mee met de pokeraars. Zij mogen dus de betaalde kansspelbelasting terugvorderen van de Belastingdienst. Dat gaat in de vijf zaken om tienduizenden euro’s. Er zijn nog tientallen pokeraars die bezwaar hebben gemaakt tegen hun aangifte kansspelbelasting.

De Belastingdienst kan nog in beroep gaan tegen het vonnis van het hof. In een reactie laat de fiscus weten dat het de uitspraak nog bestudeert en nog nadenkt over cassatie bij de Hoge Raad.