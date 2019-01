Beurs: AEX kalm richting Brexit-stemming

Rond 16.15 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 498,5 punten. De graadmeter piekte vanochtend op 501,18 punten. De index was daarmee in acht handelsdagen met 5% opgelopen sinds het dal van 477,05 punten op woensdag 2 januari.

Dat de AEX vandaag voor de eerste keer deze maand boven de 500 punten klom, was volgens macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank) leuk voor mooie koppen in de krant. „Maar voor grote beleggers is dit niet belangrijk. Zij letten er wel op als de S&P 500, de Dow Jones of de Eurostoxx 50-index in de buurt van bepaalde grenzen komt.”

Koopman sprak verder van „een vrij rustige handelsdag met weinig groot nieuws”. Volgens de Rabobank-econoom waren beleggers in afwachting van de stemming over de Brexit-deal tussen Groot-Brittannië en de EU. Die wordt naar verwachting dinsdag in het Britse parlement gehouden. „Iedereen gaat ervan uit dat het voorstel van premier May het niet gaat halen. Maar de grote vraag is hoeveel stemmen zij tekort gaat komen. Als dat er tien zijn, kan haar voorstel het met extra toezeggingen uit Brussel alsnog gaan halen. Maar als May vijftig of honderd stemmen tekort komt, wordt het een heel lastig verhaal.”

Bij een afwijzing door het parlement moet May in principe binnen drie dagen met een nieuw voorstel komen. „Het is nog niet duidelijk welke paden er dan bewandeld gaan worden. De Brexit zal dus volgende week de beurzen zeker in beweging gaan brengen”, aldus Koopman.

„Het is onmogelijk te voorspellen wat er volgende week gaat gebeuren rond de Brexit. Maar de markten zijn er vandaag redelijk kalm onder”, vulde beleggingsstrateeg Richard Abma (OHV Vermogensbeheer) aan. Steeds meer experts gaan er trouwens vanuit dat de Brexit niet op vrijdag 29 maart gaat plaatsvinden, maar dat er uitstel komt.

Op de Amsterdamse beurs daalde de Midkap vanmiddag met 0,2% naar 690,9 punten. De beurzen in Frankfurt (-0,5%), Parijs (-0,5%) en Londen (-0,5%) stonden eveneens op verlies.

De Japanse Nikkei-index begon vanochtend aan het weekend met een winst van 1%. Wall Street stonden vanmiddag 0,4% tot 0,6% lager. De tijdelijke sluiting van federale overheidsinstellingen vanwege een conflict tussen president Donald Trump en de Democraten in het Congres kan zaterdag de langste worden uit de Amerikaanse geschiedenis.

In de AEX was AkzoNobel de grootste stijger met een plus van 1,2%. De verffabrikant ontving een koopadvies van de Duitse MainFirst Bank, inclusief een koersdoel van €73.

Beurszwaargewicht Unilever ging 1% vooruit. Er werd behoorlijk veel gehandeld in de aandelen van het voedings- en wasmiddelenconcern.

KPN werd 0,8% meer waard. Het besluit van het telecomconcern om te stoppen met het merk XS4All stuitte op protesten van klanten. Maar sommige analisten vonden het begrijpelijk dat KPN zich met het eigen merk gaat richten op beter betalende klanten.

Aan de andere kant deed staalfabrikant ArcelorMittal een stap terug en verloor 1,4%. Supermarktconcern Ahold Delhaize leverde 0,8% in.

In de Midkap prijkten chipmachinefabrikant ASMI (+1,7%) en bouwer BAM (+1,6%) bovenaan. Daarentegen ging flitshandelaar Flow Traders 3,5% achteruit.

Smallcapfonds Wessanen werd 6,1% meer waard. De natuurvoedingsfabrikant ontving een adviesverhoging van Bank Degroof Petercam naar ’houden’, inclusief een koersdoel van €9,50.

Op de lokale markt bereikte het aandeel Ajax vanochtend een nieuwe top bij een koers van €15,40. In de middaghandel zakte de beurskoers van de voetbalclub echter terug naar €15,05, een koersverlies van 1,6%. Beleggers hadden gehoopt op de verkoop van vleugelaanvaller David Neres voor circa €43 miljoen, maar directeur Marc Overmars lijkt er een stokje voor te steken.

Beurzenexploitant Euronext pluste 0,2%. Het Noorse beursbedrijf Oslo Børs komt uiterlijk eind volgende maand met een advies aan de aandeelhouders over het bod van Euronext.

Meer financieel nieuws dagelijks via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!