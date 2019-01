Beurs: AEX klimt bij aftrap dicht naar 500 punten

De AEX-index noteerde even na negen uur 0,2% in de plus op 498,96 punten. Halverwege december vorig jaar werd de grens van 500 punten nog neerwaarts doorbroken. De Midkap-index ging 0,6% vooruit naar 696,13 punten.

Wall Street zette gisteravond de winstreeks voort nadat Fed-president Jerome Powell in een speech benadrukte zich zorgen te maken over de zwakkere wereldeconomie. Dat wakkerde de hoop verder aan dat de Fed terughoudend zal zijn bij het doorvoeren van een nieuwe rentestap.

In Azië ging de Nikkei-index in Japan met een plus van 1% opgewekt de week uit. Aanhoudend optimisme dat de lucht zal gaan opklaren tussen de economische grootmachten Amerika en China hield de stemming er al sinds de weekstart goed in.

In de grotendeels groengekeurde AEX pakte Altice Europe de koppositie met een koerssprong van 4,4%. AkzoNobel koerste 1,3% hoger. Voor de mediaconcerns Wolters Kluwer en Relx hadden beleggers 0,8% respectievelijk 0,7% meer over.

Aan de andere kant deed Aegon een stapje terug en verloor 0,3%. Ahold Delahaize behoorde ook bij de schaarse dalers met een terugval van 0,2%.