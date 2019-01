Beurs: Verzekeraars en Shell houden AEX boven 500 punten

De AEX-index noteerde even na tien uur 0,6% in de plus op 500,48 punten. Halverwege december vorig jaar werd de grens van 500 punten nog neerwaarts doorbroken. Sinds begin van dit jaar is de hoofdgraadmeter met 2,5% gestegen. De Midkap-index ging 0,2% vooruit naar 693,80 punten.

Elders in Europa hadden de kopers ook de overhand. Frankfurt en Parijs wonnen 0,4% respectievelijk 0,3%.

Wall Street zette gisteravond de winstreeks voort nadat Fed-president Jerome Powell in een speech benadrukte zich zorgen te maken over de zwakkere wereldeconomie. Dat wakkerde de hoop verder aan dat de Fed terughoudend zal zijn bij het doorvoeren van een nieuwe rentestap.

In Azië ging de Nikkei-index in Japan met een plus van 1% opgewekt de week uit. Aanhoudend optimisme dat de lucht zal gaan opklaren tussen de economische grootmachten Amerika en China hield de stemming er al sinds de weekstart goed in.

Beleggers maakten zich nog weinig druk om de belangrijke stemming in het Britse parlement over de Brexit-deal die volgende week op het programma staat. In de makt wordt er steeds meer rekening gehouden dat de datum van de Britse uittreding naar achteren zal worden geschoven.

In de grotendeels groengekleurde AEX kwamen de verzekeraars bovendrijven. ASR nam de koppositie over met een winst van 1,1%. NN Group werd 1% meer waard. Altice Europa hield van de riante openingswinst 1% over.

Olieconcern RD Shell kreeg er 0,9% bij geholpen door een verdere opleving van de olieprijzen.

AkzoNobel koerste 0,4% hoger. Voor ASML hadden beleggers 0,5% meer over.

Aan de andere kant deed Galapagos een stapje terug en verloor 0,5%. Vopak behoorde ook bij de schaarse dalers met een terugval van 0,1%.

Bij de middelgrote fondsen voerde Fugro de lijst met winnaars aan. De koers van de bodemonderzoeker steeg 2,4%. SBM Offshore had ook de wind in de rug met een 1,3% hogere notering.

Aperam daarentegen liet 1,7% liggen.

