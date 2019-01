Storing bij Belastingtelefoon

In een tweet meldt de Belastingdienst dat het gaat om een technische storing. Mensen die vragen hebben waar geen persoonlijke gegevens voor nodig zijn, kunnen die bijvoorbeeld wel via Twitter stellen.

De Belastingdienst stond er afgelopen jaar slecht op. Doordat er te weinig personeel werd ingezet, liepen de wachtrijen geregeld vol. Mensen moesten of ontzettend lang wachten, of de verbinding werd verbroken omdat er geen plek in de wachtrij was. Van de 12,5 miljoen bellers in het afgelopen jaar, kreeg 2,5 miljoen nooit iemand te pakken.

Terwijl de wachtrijen toenamen, duurden ook de gesprekken langer. Mensen wilden namelijk, als ze eindelijk iemand aan de lijn hadden, eerst stoom afblazen over hoe lang de wachtrijen wel niet waren. Waardoor die nog langer werden. En het ziekteverlof onder medewerkers van de Belastingtelefoon nam ook toe door de toegenomen drukte.

