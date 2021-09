Beursblog: AEX trapt hoger af op weg naar Fed-besluit

Financieel

Beursblog: S&P 500 zakt naar laagste punt sinds mei

Wall Street is maandagavond met fiks verlies gesloten. Beleggers raakten in toenemende mate bezorgd over het domino-effect van financiële problemen als het Chinese vastgoedconcern Evergrande zou omvallen. Verliezen drongen in alle sectoren van Wall Street door.