Productie Britse industrie gekrompen

In oktober daalde de productie in de industrie van Groot-Brittannië met een herziene 0,5 procent. De daling in november komt met name voor rekening van de verwerkende industrie met een krimp van 0,3 procent. Vooral in de autosector was een daling te zien. In de bouw ging de productie wel omhoog.

Het statistiekbureau meldde verder dat de economie in november met 0,2 procent groeide ten opzichte van een maand eerder.