Weer overnamespeculatie in Franse telecom

Altice wilde niet reageren, Iliad was niet bereikbaar voor een reactie. Speculatie over consolidatie op de Franse telecommarkt, met vier in plaats van drie dominante spelers, zet de aandelenkoersen regelmatig in beweging. Goei is overigens niet direct meer betrokken bij Altice Europe, maar is een vertrouweling van oprichter Patrick Drahi. Dat gegeven betekent volgens Challenges dat er mogelijk over consolidatie is gesproken.

Het aandeel Altice Europe stond omstreeks 12.00 uur 0,6 procent hoger op 1,93 euro, en zakte daarmee weer iets terug van een plus van bijna 2 procent. Iliad won in Parijs ook terrein, verder gingen de aandelen van Orange en Bouygues, moederbedrijf van Bouygues Telecom, omhoog.