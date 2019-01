’Samsung laat telefoon met opbouwbaar scherm zien’

Tijdens een presentatie in november in San Francisco toonde Samsung al een voorproefje van een apparaat met de opvouwbaar scherm. Details van het apparaat werden toen echter niet getoond. Tijdens de bijeenkomst die de naam Unpacked heeft meegekregen, zou een daadwerkelijke telefoon met een opvouwbaar scherm te zien zijn.

De presentatie zou een week voor World Mobile Conference in Barcelona komen, waar traditiegetrouw veel nieuwe producten worden vertoond.

Opvolger Samsung S9

Techwatchers verwachten dat Samsungs nieuwe vlaggenschip op de smartphonemarkt de S10, die in verschillende versies getoond zal worden, een aantal radicale aanpassingen zal hebben. Afbeeldingen die naar buiten zijn gesijpeld tonen een aan de voorkant camera die niet meer in een uitsparing zit, maar opgaat in het statusbalkje bovenin en er een vingerafdrukscanner die in het scherm is verwerkt en meer camera’s in de achterkant. Ook wordt verwacht dat Samsung er voor het eerst telefoons zal laten zien die geschikt zijn voor 5G.