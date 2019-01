Oplichting via Whatsapp stijgt explosief

Er werden 122 Nederlanders slachtoffer van deze nieuwe vorm van fraude, blijkt uit de cijfers. Zij raakten samen €257.000 kwijt. In 2016 klopten de eerste twee slachtoffers bij de helpdesk aan. Zij hadden samen €4200 schade. In 2017 waren dat er al twaalf en was de totale schadepost bijna €20.000. Je kunt dus rustig stellen dat deze vorm van oplichting explosief toeneemt.

Gewiekst

Oplichters gaan behoorlijk gewiekst te werk, vertelt woordvoerster Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk aan BNR. „Ze benaderen je met een profielfoto van het familielid dat ze nadoen en hebben ook gelet op hoe jullie elkaar aanspreken. Er gaan meestal ook behoorlijk lange gesprekken vooraf aan een verzoek om geld.” De informatie hiervoor komt bijvoorbeeld van Facebook.

In het WhatsApp-gesprek wordt altijd gezegd dat er problemen zijn met de telefoon waardoor het ’familielid’ niet kan bellen. Dan zou diegene immers direct door de mand vallen.

Duizenden euro’s

De schade is fors. Gemiddeld twee- tot drieduizend euro per slachtoffer. Kreeg de Fraudehelpdesk in 2017 nog 47 meldingen, vorig jaar waren dat er al 654. De meeste gevallen van (poging tot) oplichting vonden in decdmber plaats. Half oktober stond de teller nog op 167, een maand later was dit al 381 en in december kwamen er nog een 273 bij. De oplichters worden dus steeds actiever.

„De meeste mensen zijn gewoon niet zo achterdochtig”, legt Wijngaarde uit. „We gaan er zeker op sociale media niet vanuit dat we kunnen worden opgelicht.” Toch is even dubbelchecken wel heel erg aan te raden als er om geld wordt gevraagd.

Een tip om de oplichting te voorkomen, is door altijd contact op te nemen met de persoon die je benadert via het nummer dat je kent. Meestal is de telefoon namelijk helemaal niet kapot en weet dit echte familielid nergens van. En als iemand zegt niet te kunnen bellen, kan er nog altijd een gesproken bericht via Whatsapp worden verstuurd. Dan hoor je aan de stem wel of je echt met je familielid te maken hebt.

Bent u ooit benaderd door een oplichter via WhatsApp of bent u slachtoffer geworden? Dan kom ik graag met u in contact! Mail naar marlou.visser@telegraaf.nl