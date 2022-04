Poetin wil geen euro’s en dollars meer voor zijn gas: is er nog uitweg uit roebel-rel?

Premium Columns

Politicus Zelenski wist Den Haag te betoveren

De toespraak van president Zelenski maakte merkbaar indruk in Den Haag. Kamerleden hoefden bijna geen Oekraïens te verstaan om de boodschap van de in legershirt geklede president mee te krijgen. Zijn land wordt belegerd, Rusland is de agressor, het gebeurt allemaal in onze achtertuin en hij heeft on...