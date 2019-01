Amsterdams hoofdkantoor Discovery vanwege Brexit

Discovery heeft al langer een kantoor in Nederland, bij de NDSM-werf in Amsterdam. Daar werken ongeveer 45 mensen. Daarnaast worden nu ’een aantal nieuwe rollen’ in Amsterdam gecreëerd en verhuist ’een aantal rollen’ uit Londen naar Amsterdam. Een woordvoerder van Discovery kon nog niet zeggen om hoeveel banen het gaat.

Licentie

Een verhuizing naar het Europese vasteland is na een Brits vertrek uit de Europese Unie (EU) nodig voor mediabedrijven. Na de Brexit kunnen zij niet meer vanuit Groot-Brittannië opereren, omdat ze in dat land geen licenties voor de EU meer kan krijgen. Om te voorkomen dat de zenders op zwart gaan, verkast Discovery nu naar Nederland en vraagt het hier licenties aan.

Andere internationale mediabedrijven kampen met hetzelfde probleem en kijken ook naar een nieuwe locatie voor hun hoofdkantoor. De BBC, de Britse publieke omroep, heeft om die reden zijn oog laten vallen op een Nederlandse uitzendlicentie. De gesprekken daarover zijn nog gaande. Een totale verhuizing van de BBC ligt uiteraard niet voor de hand.

Stabiliteit

JB Perrette, de topman van Discovery International, noemt Nederland in een statement een ’geweldige partner’ die voor de ’juiste stabiliteit en voorwaarden’ gezorgd heeft. In Nederland heeft Discovery op dit moment acht zenders, waarvan Eurosport, TLC en Discovery de bekendste zijn. Het mediabedrijf heeft als belangrijkste troef de uitzendrechten van de Olympische Spelen in handen.

Mediacentrum

Minister Wiebes (Economische Zaken) toont zich in een reactie blij met de aanwinst. „De keuze voor ons land bevestigt onze status als mediacentrum van Europa.” Hij noemt Discovery’s besluit ’begrijpelijk’, onder meer vanwege de ’goede digitale en logistieke verbindingen’.