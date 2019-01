'Rustige opening op Wall Street'

De aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid blijft boven de markt hangen. Er komen steeds meer geluiden dat de overheidssluiting schade aanricht op de economie. Zo zijn de agrarische cijfers die op de agenda stonden niet verschenen. Ook hebben meerdere werknemers, die loon van de federale overheid ontvangen, hun salarisuitbetaling misgelopen. Een einde aan het begrotingsgeschil en de shutdown is voorlopig niet in zicht. President Donald Trump zegt ,,de absolute rechten te hebben'' om met deze shutdown door te gaan totdat hij een akkoord krijgt om een muur aan de grens van Mexico te bouwen.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin vertelde goed nieuws over handelsgesprekken tussen de VS en China. De Chinese vicepremier Liu He, één van de belangrijkste adviseurs van president Xi Jinping, zal later deze maand naar Washington afreizen om de onderhandelingen op een hoog niveau voort te zetten.

Apple

Apple staat in de belangstelling. Het bedrijf worstelt met de verkoop van iPhone-telefoons in China. Dat was ook één van de belangrijkste redenen waarom Apple vorige week een omzetwaarschuwing gaf. Chinese winkeliers hebben de prijzen van nieuwe iPhones verlaagd.

Disney zet mogelijk de regionale sportnetwerken van Fox, die het in bezit heeft, in de etalage. Maar Fox zou daar niet in geïnteresseerd zijn en wil er niet op gaan bieden. Zakelijk dienstverlener Accenture maakte bekend dat topman Pierre Nanterme vertrekt om gezondheidsredenen.

Inflatie Amerika

Op macro-economisch vlak bleek onder meer dat de Amerikaanse inflatie in december is gedaald naar 1,9 procent op jaarbasis, wat overeenkomt met de verwachtingen. Fed-voorzitter Powell zei donderdag in een speech dat het huidige niveau van inflatie ,,onder controle'' is waardoor de centrale bank zich ,,flexibel en geduldig kan opstellen''.

Na een schommelende handelssessie donderdag eindigden de graadmeters in de plus. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 24.001,92 punten. De brede S&P 500 won ook 0,5 procent, tot 2596,63 punten, en technologiebeurs Nasdaq klom 0,4 procent naar 6986,06 punten.