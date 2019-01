Advies Noren over bod Euronext komende maand

Het pan-Europese beursbedrijf bood in december 625 miljoen euro voor Oslo Børs nadat het daartoe was uitgenodigd door aandeelhouders. De uitbater van de aandelenmarkt in de Noorse hoofdstad was daardoor verrast en stelde dat niet alle relevante partijen konden deelnemen aan dat biedingsproces. Oslo Børs zegt inmiddels interesse van meerdere partijen te hebben ontvangen.

Euronext kwam op 24 december met zijn bod naar buiten. De uitbater van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon en Dublin zei toen al zicht te hebben op een belang van 49,6 procent, onder meer door onherroepelijke toezeggingen.